Red Bull steht vor wichtiger Fahrer-Entscheidung

Der Franzose Isack Hadjar macht keinen Hehl daraus, dass er auf das aller Voraussicht nach frei werdende Red-Bull-Cockpit schielt. An der Seite von Weltmeister Max Verstappen zu fahren, sei eine „unglaubliche Gelegenheit“, sagte der 21-Jährige vor dem Grand Prix von Katar. Zudem ließ er aufhorchen: Er wisse bereits, dass er im kommenden Jahr fix ein Formel-1-Cockpit haben werde. Hadjar liefert in seiner starken Rookie-Saison beim Red-Bull-Schwesterteam Racing Bulls ab, steht bei 51 Punkten und gilt laut mehreren Medienberichten als Top-Kandidat für den Aufstieg.