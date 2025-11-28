Lob für ÖFB-Helden, aber Ärger über zwei Szenen

Zwei bittere Szenen

Und doch hat die Final-Niederlage auch einen bitteren Beigeschmack. Denn einen Tag später gibt es weiterhin Diskussionen über den entscheidenden Treffer von Anisio. Stand der Portugiese nicht doch im Abseits? Es geht am Ende immer um eine Nasenspitze, oder Schuhspitze, wie es auch „Krone“-Kolumnist Herbert Prohaska anmerkt. In diesem Fall eine bittere Entscheidung für unsere U17-Burschen.