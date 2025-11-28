Vorteilswelt
Zwei Tage vorm Derby

Trainer-Bombe beim VSV! Tuomie muss gehen

Kärnten
28.11.2025 11:45
VSV-Coach Tray Tuomie ist Geschichte.
VSV-Coach Tray Tuomie ist Geschichte.(Bild: Hannes Drexler)

Knalleffekt! Der VSV und Headcoach Tray Tuomie gehen laut „Krone“-Informationen getrennte Wege. Beim heutigen Heimspiel gegen Linz soll Marco Pewal interimistisch an der Bande stehen. Villach hatte zuletzt mit vielen Ausfällen zu kämpfen, aus den letzten fünf Partien trotzdem neun Punkte geholt. 

0 Kommentare

Das kam überraschend! Ausgerechnet zwei Tage vorm zweiten Saisonderby gegen den KAC trennte sich der VSV laut „Krone“-Informationen von Headcoach Tray Tuomie. Nach der 4:5-Pleite in Vorarlberg hatte es intern wohl Krach mit Sportchef Herbert Hohenberger gegeben. Das kostete dem 57-Jährigen wohl den Job.

Schon am heutigen Freitag beim Heimspiel gegen Linz soll der bisherige Co-Trainer Marco Pewal interimistisch auf der Bank als Trainer agieren. Möglich ist auch, dass sogar kurioserweise Hohenberger selbst unterstützend an der Bande steht.

Drittbestes Team aus letzten fünf Spielen
Die Entlassung kam doch überraschend: Denn die Villacher waren aus den letzten fünf Partien sogar das drittbeste Team der Liga gewesen, hatten nur gegen Leader Laibach 2:3 verloren – und eben am Mittwoch mit 4:5 im Ländle. Da musste man allerdings auf fünf Spieler verzichten. Davor hatte der VSV drei Siege in Folge gefeiert, liegt aktuell als Sechster auf Play-off-Kurs.

Lesen Sie auch:
Alexander Rauchenwald humpelte in Vorarlberg verletzt vom Eis.
Vor Derby gegen KAC
Operation droht! VSV bangt um Kapitän Rauchenwald
27.11.2025

Die Entlassung Tuomies wirft am Ende mehr Fragezeichen auf, als nötig – früher wurde schon an Trainern mit weitaus schlechteren Bilanzen festgehalten. 

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Porträt von Albert Kurka
Albert Kurka
Kärnten

