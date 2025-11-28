Trainer-Bombe beim VSV! Tuomie muss gehen

Drittbestes Team aus letzten fünf Spielen

Die Entlassung kam doch überraschend: Denn die Villacher waren aus den letzten fünf Partien sogar das drittbeste Team der Liga gewesen, hatten nur gegen Leader Laibach 2:3 verloren – und eben am Mittwoch mit 4:5 im Ländle. Da musste man allerdings auf fünf Spieler verzichten. Davor hatte der VSV drei Siege in Folge gefeiert, liegt aktuell als Sechster auf Play-off-Kurs.