Emotionales Comeback: Tränen bei Shiffrin im Ziel

Fünf Operationen und Blutvergiftung

Fast zwei Jahre sind vergangen, seitdem der Norweger zuletzt im Weltcup an den Start ging. Es war die legendäre Lauberhornabfahrt in Wengen 2024 – die Folgen für den einstigen Speed-Dominator waren fatal. Wenige Meter vor dem Zielbereich war Kilde schwer zu Sturz gekommen und mit über 100 km/h ins Auffangnetz gekracht. Nach seinem brutalen Sturz in Wengen musste sich der mittlerweile 33-Jährige gleich fünf Operationen an der Schulter unterziehen. Schließlich kam es auch noch zu einer Infektion mit folgender Blutvergiftung. Kilde musste plötzlich um sein Leben kämpfen.