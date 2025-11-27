Der Kommunist macht die Klos doppelt so teuer

Die Salzburger Altstadttoiletten werden ab 2027 teurer. Dafür hat sich am Donnerstag der Bauausschuss mehrheitlich ausgesprochen, lediglich die FPÖ stimmte dagegen. Hintergrund ist, dass an den Toiletten künftig bar sowie mit Karte gezahlt werden kann. Zudem müssen einige WC-Anlagen saniert werden.