Der Kommunist macht die Klos doppelt so teuer

Öffentliche WCs in der Salzburger Altstadt werden teurer. Auch in Nonntal und am Mirabellplatz muss man bald für die Benutzung zahlen. Warum die FPÖ dagegen ist und wie Kay-Michael Dankl (KPÖ) die Entscheidung begründet.
Die Salzburger Altstadttoiletten werden ab 2027 teurer. Dafür hat sich am Donnerstag der Bauausschuss mehrheitlich ausgesprochen, lediglich die FPÖ stimmte dagegen. Hintergrund ist, dass an den Toiletten künftig bar sowie mit Karte gezahlt werden kann. Zudem müssen einige WC-Anlagen saniert werden.
Finanziert werden soll die Erneuerung über einen Anstieg der Gebühren von derzeit 50 Cent auf einen Euro. Zwar gilt die Gebühr auch für Einheimische, doch Vize-Bürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) will damit gerade Tagestouristen als Hauptnutzer zur Kasse bitten.
Daher werden künftig die Toiletten am Busterminal Nonntal sowie am Mirabellplatz kostenpflichtig sein. Die FPÖ sprach sich grundsätzlich für kostenlose Toiletten aus. Die endgültige Beschlussfassung erfolgt noch im Gemeinderat.
