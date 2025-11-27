LIVE ab 21 Uhr: Sturm Graz gegen Panathinaikos

Die Ergebnisse unter dem 65-Jährigen passen. Von sechs Spielen wurden fünf bei 10:3 Toren gewonnen. Als aktueller Sechster der griechischen Liga wurde unlängst Leader PAOK 2:1 besiegt. Auch die bisher einzige EL-Partie unter dem Spanier gestalteten die Grünen mit einem 1:0 in Malmö erfolgreich. Sie halten damit bei sechs Punkten. Dabei sind einige spät zum Verein gestoßene Verstärkungen im Europacup gar nicht spielberechtigt. Viele andere, wie das ehemalige portugiesische Supertalent Renato Sanches, scheinen aktuell auf der Verletztenliste des 33-Mann-Kaders auf. In griechischen Medien ist die Rede von einem echten Dilemma. Benitez werde im Mittelfeld wohl improvisieren müssen.