Putin äußert sich zu möglichem Treffen mit Orbán

Pläne „hinter dem Rücken der Verbündeten“

Seither verbreitet sich die „geheime Reise“ wie ein Lauffeuer in der internationalen Presse. Am Donnerstag veröffentlichte Pányi weitere „Details“ von den ungarisch-russischen Plänen. Orbán werde neben Außenminister Péter Szijjártó von Bau- und Verkehrsminister János Lázár und einer großen Delegation im Kreml erscheinen. Die Planungen seien schon „seit Längerem im Geheimen“ gelaufen – „hinter dem Rücken der Verbündeten“, hieß es.