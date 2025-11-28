Wirt soll Ehefrau Messer in Rücken gerammt haben

Lunge getroffen

Die Verletzung war zwar schwer – eine Blutansammlung und ein Stich in die rechte Lunge –, aber nicht lebensgefährlich. Nur die Spitze der Klinge war in ihren Körper eingedrungen. Daher muss er sich „nur“ wegen absichtlich schwerer Körperverletzung verantworten. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Linzer bis zu zehn Jahre Haft.