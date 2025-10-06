Hilfe für Patienten, bevor Infarkt droht

Die Klinik Landstraße spezialisiert sich auf Herzkranke mit dem höchsten Risiko. Eine neue Spezialambulanz soll zusätzlich helfen, aber auch die anderen städtischen Kliniken sind auf dem modernsten Stand in dieser Fachrichtung.
Rund 17.500 Personen wurden im Vorjahr in einer der städtischen Kliniken aufgrund der Hauptdiagnose Herzerkrankung stationär behandelt, 41 Prozent der Patienten waren Frauen.
In der Klinik Landstraße wird daher ein Schwerpunkt auf Prävention von Herzinfarkten gelegt, gerade entsteht eine neue Ambulanz für Höchstrisiko-Patienten. Zu den Risikofaktoren zählen neben Bluthochdruck, Rauchen, Zuckerkrankheit auch fehlende Sozialkontakte oder psychischer Stress.
Angeborener Risikofaktor
Eine besondere Rolle für das Risiko eines Herzinfarkts spielt das Lipoprotein a, ein im Labor messbarer, angeborener Risikofaktor. „Bei unseren Patienten messen wir den Lipoprotein-a-Wert seit diesem Jahr standardmäßig. Nach dieser detaillierten Risikobetrachtung erfolgt die differenzierte Empfehlung von Therapien“, berichtet Alexander Niessner, Vorstand der 2. Medizinischen Abteilung mit Kardiologie.
In der neuen Höchstrisiko-Ambulanz werden Patienten präventiv betreut, die bereits einen Herzinfarkt hatten. Immerhin 1700 Personen kamen 2024 wegen eines akuten Herzinfarkts in ein Krankenhaus des Wiener Gesundheitsverbundes.
Jede Klinik hat eigene Spezialisierung
In der Klinik Hietzing konzentriert man sich auf den Zusammenhang zwischen Schwangerschaftskomplikationen und möglichen späteren Herzinfarkten von Frauen, mitunter viele Jahre nach der Geburt. In Favoriten, Floridsdorf und Ottakring werden ultramoderne, minimalinvasive chirurgische Eingriffe durchgeführt, um Herzschwäche zu behandeln.
