Hilfe für Patienten, bevor Infarkt droht

Jede Klinik hat eigene Spezialisierung

In der Klinik Hietzing konzentriert man sich auf den Zusammenhang zwischen Schwangerschaftskomplikationen und möglichen späteren Herzinfarkten von Frauen, mitunter viele Jahre nach der Geburt. In Favoriten, Floridsdorf und Ottakring werden ultramoderne, minimalinvasive chirurgische Eingriffe durchgeführt, um Herzschwäche zu behandeln.