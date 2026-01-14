An zwei Kreuzungen
Hamburg: Ernie und Bert regeln den Verkehr
Die Mainzelmännchen, Otto Waalkes und den Pumuckl gibt es schon als Verkehrsampelfiguren. Nun dürfen auch Ernie und Bert aus der „Sesamstraße“ in Deutschland den Verkehr regeln.
„Bei Bert bleibst du stehen, bei Ernie kannst du gehen“, lautet seit geraumer Zeit die Regel an Ampeln, die an zwei Standorten des TV-Senders NDR in Hamburg aufgestellt sind. „Mit Ernie und Bert wird jede Straßenüberquerung zur liebevollen Erinnerung an die wichtigste Straße unserer Kindheit“, erklärte NDR-Intendant Hendrik Lünenborg die Bedeutung der Sendung für Hamburg und Deutschland anlässlich der feierlichen Eröffnung der beiden Ampeln am Dienstag.
„Typisch Ernie!“
Schließlich produziert der Sender seit 50 Jahren die deutschsprachige Ausgabe der erfolgreichen Kindersendung „Sesamstraße“. Die beiden Kultfiguren sind zwar glücklich, solch eine wichtige Aufgabe übernehmen zu dürfen, doch ganz ohne Zwist geht es dann doch nicht: „Typisch Ernie! Natürlich will er derjenige sein, bei dem alle loslaufen dürfen“, empörte sich Bert bei der Presseveranstaltung. „Aber ich sage: Wer bei mir stehen bleibt, hat mehr Zeit, die Tauben zu beobachten. Das ist doch auch was Schönes! Außerdem bin ich rot, weil ich vor Ärger über Ernies Scherze rot anlaufe.“
Wer noch aller den Verkehr in Deutschland regelt
In Deutschland gibt es in zahlreichen Städten an einzelnen Verkehrsampeln eigene Figuren – in Mainz die aus dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender ZDF bekannten Mainzelmännchen, im Münchner Stadtteil Lehel ist der Pumuckl zu sehen und im ostfriesischen Emden leuchten Figuren, die dem deutschen Komiker, Sänger und Schauspieler Otto Waalkes und seinen Ottifanten nachempfunden sind (siehe Bilder oben).
