Hamburg: Ernie und Bert regeln den Verkehr

„Typisch Ernie!“

Schließlich produziert der Sender seit 50 Jahren die deutschsprachige Ausgabe der erfolgreichen Kindersendung „Sesamstraße“. Die beiden Kultfiguren sind zwar glücklich, solch eine wichtige Aufgabe übernehmen zu dürfen, doch ganz ohne Zwist geht es dann doch nicht: „Typisch Ernie! Natürlich will er derjenige sein, bei dem alle loslaufen dürfen“, empörte sich Bert bei der Presseveranstaltung. „Aber ich sage: Wer bei mir stehen bleibt, hat mehr Zeit, die Tauben zu beobachten. Das ist doch auch was Schönes! Außerdem bin ich rot, weil ich vor Ärger über Ernies Scherze rot anlaufe.“