Überraschung! Sinner scheidet gegen Amateur aus

Überraschung in Melbourne! Jannik Sinner ist beim One Point Slam gegen einen Amateur ausgeschieden. Ein Aufschlag ins Netz kostete dem vierfachen Grand-Slam-Sieger das Weiterkommen im Show-Event.
Im Rahmen der anstehenden Australian Open treten 48 Spieler – 24 Tennis-Stars gemeinsam mit 24 Amateuren - im One Point Slam an. Der Modus ist schnell erklärt: Mittels Schere, Stein, Papier wird ermittelt, wer servieren darf, anschließend wird genau ein Punkt gespielt.
Million Dollar Preisgeld
Blöd, wenn man den Service versemmelt - wie es Sinner gegen Hobby-Tennisspieler Jordan Smith passiert ist. Während der Amateur damit weiterhin vom Preisgeld von einer Million australischen Dollar träumen darf, musste sich der Südtiroler aus dem Turnier verabschieden.
Bleibt der Nummer zwei der Tennis-Welt zu wünschen, dass sie die überraschende Pleite rasch abschütteln und sich voll und ganz auf die Titelverteidigung konzentrieren kann. Allzu sehr dürfte Sinner die Niederlage jedoch ohnehin nicht getroffen haben, wie Videos auf X und Co. vermuten lassen ...
