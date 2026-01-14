Schiri beleidigt! Sperre und Geldstrafe für Conte

Nach einem Ausraster hatte der 56-Jährige in der 71. Spielminute beim Stand von 1:1 die Rote Karte gesehen. „Anschließend trat er gegen einen Ball, der am Spielfeldrand lag, und näherte sich dem vierten Offiziellen in einschüchternder Weise, wobei er wiederholt beleidigende Bemerkungen machte“, erklärte die Disziplinarkommission der Serie A.