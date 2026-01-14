Schiri beleidigt! Sperre und Geldstrafe für Conte

England-Kicker nach „Genital-Fouls“ lange gesperrt
Einspruch abgelehnt!
Nach seinem Ausraster im Ligaspiel gegen Inter Mailand wurde Neapels Trainer Antonio Conte für zwei Spiele gesperrt, außerdem muss der Italiener eine Geldstrafe von 15.000 Euro zahlen. Conte hatte beim 2:2 am Sonntag den vierten Offiziellen beschimpft.
Nach einem Ausraster hatte der 56-Jährige in der 71. Spielminute beim Stand von 1:1 die Rote Karte gesehen. „Anschließend trat er gegen einen Ball, der am Spielfeldrand lag, und näherte sich dem vierten Offiziellen in einschüchternder Weise, wobei er wiederholt beleidigende Bemerkungen machte“, erklärte die Disziplinarkommission der Serie A.
Der italienische Meister wird in den kommenden beiden Spielen gegen Parma (Mittwoch) und Sassuolo (Samstag) ohne seinen Trainer auskommen müssen.
