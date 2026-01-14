Vorteilswelt
In in Wien

Neue Gastro-Hotspots: Burger und Matcha

Wien
14.01.2026 11:00
Molly’s Diner testete seine Burger vor der Eröffnung bei verschiedenen Zielgruppen.
Molly’s Diner testete seine Burger vor der Eröffnung bei verschiedenen Zielgruppen.(Bild: Molly‘s Diner)

Pleitewellen hin oder her – in der Wiener Lokalszene ist auch weiter viel los. Mit interessanten Neueröffnungen und Trends.

0 Kommentare

Alles neu macht das Jahr 2026 – auch wenn das Vorjahr von zahlreichen Insolvenzen bzw. Schließungen bekannter Lokale wie Maschu Maschu,  Swing KitchenWiki Wiki Poke oder erst vor wenigen Tagen dem Traditionsheurigen Wambacher in Hietzing geprägt war.

Burger für alle
Mutige Gastronomen bringen weiterhin Schwung in die Szene mit neuen Ideen und altbewährten Rezepten. Erst vor wenigen Wochen eröffnete mit Molly’s Diner (6., Webgasse 39) ein neuer Burger-Hotspot neben der Mariahilfer Straße.

Chefkoch Bünjamin Yildiz verwendet für die verschiedenen Burgervarianten ausschließlich Dry-Age-Fleisch, setzt auf Qualität. Ernährungsbewusste finden verschiedene Salate mit unter anderem Garnelen auf der Karte, Vegetarier pflanzliche Burger auf Tofubasis oder mit Falafel.

Japanische Palatschinken und Matcha-Martini
Auf Matcha, das japanische Grünteepulver, setzt Catey Zhou im im Dezember eröffneten Honeymoon salon de thé (7., Zieglergasse 2). Und der Name hat hier Programm: „Ich möchte, dass sich die Gäste wie auf Flitterwochen fühlen, sich von uns verwöhnen lassen.“

Um das Grünteepulver Matcha dreht sich alles im neu eröffneten Honeymoon im 7. Bezirk.
Um das Grünteepulver Matcha dreht sich alles im neu eröffneten Honeymoon im 7. Bezirk.(Bild: Viktoria Graf)

Serviert werden kalte und warme Matcha-Tees verschiedener Sorten, mit oder ohne Koffein. Aber auch alkoholfreien Macha-Martini und andere Spezialdrinks, wie Sesame Spirit (mit Sesampaste sowie -creme, Milch und Matcha), Kokosnussmilch-Espresso oder den Sesame Vienna Latte kann man probieren.

Nicht verpassen sollte man die zahlreichen Desserts, allen voran das Matcha Mont Blanc Soufflé. „Wir machen es ganz frisch nach Bestellung, auch die salzigen Croissants oder der Dorayaki Cake (Art japanische Palatschinken mit Cremefüllung) werden täglich hier hergestellt“, so Zhou. Zum architektonischen Highlight zählt der große Tisch mit kleinem Springbrunnen in der Mitte.

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
