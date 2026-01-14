Premiere! Wintersport-Klassiker erlebt Änderung

Änderung bei Skisprung-Frauen

Im Skisprung-Weltcup der Frauen kommt es nächsten Winter durch die erstmalige Vierschanzen-Tournee für die anderen Österreich-Schauplätze zu Verschiebungen. Hinzenbach wird bereits Ende November die zweite Station nach dem Auftakt in Lillehammer sein. Das bisher zu Jahresbeginn zum Zug gekommene Villach übernimmt den Hinzenbach-Termin im Februar.