Comeback! Tagger fehlt jetzt nur noch ein Sieg

Tagger brachte im ersten Satz ab dem 3:3 dreimal ihren Aufschlag zu null durch, musste aber ins Tiebreak, in dem sie bis zum 4:4 mithielt. Im zweiten Satz schien Pridankina zweimal auf bestem Weg zum Aufstieg, die junge Osttirolerin kämpfte sich aber zurück. Sie holte ein 3:5 auf und schaffte im Tie-Break ein beeindruckendes Comeback. Bei 0:5 war sie nur noch zwei Punkte vom Aus entfernt, machte danach aber sieben Punkte in Serie und schaffte den Satz-Ausgleich.