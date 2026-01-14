Comeback! Tagger fehlt jetzt nur noch ein Sieg

Tennistalent Lilli Tagger hat einmal mehr ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt und die Chance auf den Hauptbewerb der Australian Open gewahrt. Die 17-jährige Osttirolerin besiegte am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde die Russin Elena Pridankina 6:7(5), 7:6(5) und 6:1. Tagger fehlt nur noch ein Sieg, um erstmals im Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers dabei zu sein.
Tagger brachte im ersten Satz ab dem 3:3 dreimal ihren Aufschlag zu null durch, musste aber ins Tiebreak, in dem sie bis zum 4:4 mithielt. Im zweiten Satz schien Pridankina zweimal auf bestem Weg zum Aufstieg, die junge Osttirolerin kämpfte sich aber zurück. Sie holte ein 3:5 auf und schaffte im Tie-Break ein beeindruckendes Comeback. Bei 0:5 war sie nur noch zwei Punkte vom Aus entfernt, machte danach aber sieben Punkte in Serie und schaffte den Satz-Ausgleich.
Nun wartet Thailänderin
Danach dominierte Tagger den Entscheidungssatz und verwertete nach 2:31 Stunden ihren ersten Matchball.
In der dritten und letzten Qualifikationsrunde trifft sie in Melbourne nun am Donnerstag im dritten Spiel nach 1 Uhr MEZ auf die Thailänderin Lanlana Tararudee. Die 21-Jährige liegt in der Weltrangliste auf Platz 131 und damit vor dem ÖTV-Talent (WTA-154).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.