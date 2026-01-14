Folge von Mittwoch

Bewegung macht Schule: Philipp in der MS Leopoldau

Philipp bewegt
14.01.2026 12:08
0 Kommentare

Philipp und krone.tv auf Schultour! Diesmal kommt die Sendung „Philipp bewegt“ aus der MS Leopoldau. Regelmäßige Bewegung ist wichtig, von Kindesbeinen an, darum hat sich der Vorturner der Nation zur Mission gemacht, jeden Mittwoch eine andere Schule in Österreich zu besuchen. Die ganze Folge zum Nachturnen sehen Sie im Video oben.

Weitere Videos
Folge von Dienstag
Durch Bewegung wohler fühlen – jeden Tag aufs Neue
Philipp bewegt
FOLGE VON MONTAG
So einfach bringt Philipp den Körper in Schwung
Philipp bewegt
Folge von Sonntag
So kann der Tag starten: Mit Philipp und Bewegung!
Philipp bewegt
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf