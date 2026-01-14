Bewegung macht Schule: Philipp in der MS Leopoldau

Philipp und krone.tv auf Schultour! Diesmal kommt die Sendung „Philipp bewegt“ aus der MS Leopoldau. Regelmäßige Bewegung ist wichtig, von Kindesbeinen an, darum hat sich der Vorturner der Nation zur Mission gemacht, jeden Mittwoch eine andere Schule in Österreich zu besuchen. Die ganze Folge zum Nachturnen sehen Sie im Video oben.