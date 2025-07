Ärztin: „In Überforderung kann viel passieren“

Die 3er-Regel

Typische Merkmale sind, wenn die Babys mehr als 3 Stunden pro Tag an mehr als 3 Tagen pro Woche über einen Zeitraum von mehr als 3 Wochen schreien – die sogenannte Dreierregel nach Wessel. In der Schreiambulanz in der Klinik Ottakring werden die Neugeborenen genau untersucht. Manchmal kann ein beginnender Infekt die Ursache sein. Wird kein körperlicher Grund gefunden, wird die Familie bei Bedarf zur Beobachtung aufgenommen und von einem multiprofessionellen Team beobachtet. „Oft hilft schon ein klarer Rhythmusgeber, weniger Reize und Geräusche oder Körperkontakt. Das ist ganz individuell“, weiß Zacharasiewicz.

Ein guter Tipp ist die 1,5-Stunden-Regel: Babys durchlaufen Wach- und Schlafzyklen von etwa 90 Minuten. Es ist also erwiesen, dass das Neugeborene nach 1,5 Stunden Wachzeit unterstützt werden soll, wieder einzuschlafen. So wird Überreizung und Übermüdung vorgebeugt.