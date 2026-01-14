Lebensmittel-Steuersenkung: Der richtige Schritt?

Die Regierung plant, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch und Eier ab Mitte 2026 von zehn auf fünf Prozent zu halbieren, um das Leben leistbarer zu machen. Finanziert werden soll dieses Vorhaben durch eine neue Abgabe auf Pakete aus Nicht-EU-Ländern sowie eine Plastikabgabe. Unsere Frage vom 14. Jänner lautet: „Steuersenkung auf Lebensmittel: Ist dieser Schritt der Regierung richtig?“