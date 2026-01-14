Lebensmittel-Steuersenkung: Der richtige Schritt?

Die Regierung plant, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch und Eier ab Mitte 2026 von zehn auf fünf Prozent zu halbieren, um das Leben leistbarer zu machen. Finanziert werden soll dieses Vorhaben durch eine neue Abgabe auf Pakete aus Nicht-EU-Ländern sowie eine Plastikabgabe. Unsere Frage vom 14. Jänner lautet: „Steuersenkung auf Lebensmittel: Ist dieser Schritt der Regierung richtig?“
Ihre Meinung zählt!
Erwarten Sie, dass Sie die Steuersenkung auch in Ihrem Börserl spüren werden? Wird sich die Gegenfinanzierung ausgehen? Welche weiteren Maßnahmen halten Sie für notwendig, damit der Wocheneinkauf wieder leistbar wird?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
