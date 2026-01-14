Defekt! Zug am Weg von Tirol nach Graz gestrandet

Umstieg auf anderen Zug

Kurz nach 8 Uhr konnte der Einsatz schließlich erfolgreich beendet werden. Dank des Einsatzleiters der ÖBB konnte ein nachfolgender Zug kurzfristig angehalten werden, sodass die Passagiere nach einer kurzen Wartezeit von etwa 20 bis 30 Minuten ihre Reise fortsetzen konnten.