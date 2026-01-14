Vorteilswelt
43 Fahrgäste evakuiert

Defekt! Zug am Weg von Tirol nach Graz gestrandet

Tirol
14.01.2026 11:10
Die Feuerwehr rückte zur Unterstützung an.
Die Feuerwehr rückte zur Unterstützung an.(Bild: ZOOM Tirol)

Unangenehme Überraschung für Dutzende Passagiere eines ÖBB-Zuges Mittwochfrüh im Tiroler Unterland: Eine Garnitur der Interregio-Flotte, die in Richtung Graz unterwegs war, ist in Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel) aufgrund eines technischen Defektes liegen geblieben. Zur Unterstützung der Zug-Evakuierung rückte die Feuerwehr an.

Kurz nach 7.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hopfgarten im Brixental zum Unterstützungseinsatz alarmiert. Der Interregio-Zug mit Ziel in Graz war dort im Bereich des Bahnhofs gestrandet. Offenbar aufgrund eines abgerissenen Kontakts zur Oberleitung.

Gestrandet auf Gleis ohne Bahnsteig
Der Zug, der hier keinen planmäßigen Halt gehabt hätte, stand auf einem Durchfahrgleis, an dem es keine Bahnsteige gibt. Die Feuerwehr unterstützte somit die Passagiere beim Aussteigen.

Die Maßnahme verlief ruhig und geordnet, alle Personen konnten unverletzt in einen sicheren Bereich gebracht werden.

Feuerwehr Hopfgarten im Brixental

„Insgesamt wurden 43 Personen aus dem betroffenen Zug evakuiert. Mit der Evakuierung wurde um 7.55 Uhr begonnen. Die Maßnahme verlief ruhig und geordnet, alle Personen konnten unverletzt in einen sicheren Bereich gebracht werden“, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte.

Umstieg auf anderen Zug
Kurz nach 8 Uhr konnte der Einsatz schließlich erfolgreich beendet werden. Dank des Einsatzleiters der ÖBB konnte ein nachfolgender Zug kurzfristig angehalten werden, sodass die Passagiere nach einer kurzen Wartezeit von etwa 20 bis 30 Minuten ihre Reise fortsetzen konnten. 

Der defekte Zug werde nun abgeschleppt und einer Reparatur unterzogen, hieß es vonseiten der Bundesbahnen.

Hubert Rauth
Tirol

