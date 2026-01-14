Fauxpas! Ofner jubelt über Sieg, scheidet dann aus

Nachdem Ofner den ersten Durchgang mit 6:4 gewonnen hatte, ging der zweite Satz mit 6:4 an Basavareddy. Es musste ein Entscheidungssatz her. Auch in diesem ging es richtig eng zu. Beim Stand von 6:6 folgte ein Tiebreak. Als Ofner in diesem den Punkt zum 7:1 machte, marschierte er ans Netz vor und jubelte über den Sieg. Jedoch zu früh! Denn seit 2022 werden die Tiebreaks im Entscheidungssatz bei allen vier Grand-Slam-Turnieren bis zehn gespielt.