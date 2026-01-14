Skispringen: Ein Adler-Duo kehrt in Sapporo zurück

England-Kicker nach „Genital-Fouls“ lange gesperrt
Der Skisprung-Zirkus macht am Wochenende Halt in Japan und darf sich dabei über die Rückkehr eines prominenten ÖSV-Duos freuen.
Die in der Vorwoche in Zakopane fehlenden Skispringer Stefan Kraft und Daniel Tschofenig kehren für die zwei Einzelbewerbe am Wochenende in Sapporo ins Weltcup-Aufgebot zurück.
Das Duo hatte nach der Vierschanzen-Tournee einen Trainingsblock eingelegt. Neben Kraft und Tschofenig zählen in Japan weiterhin Stephan Embacher, Manuel Fettner, Jan Hörl, Maximilian Ortner und Jonas Schuster zum ÖSV-Team.
