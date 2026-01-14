Orang-Utan-Baby kam per Kaiserschnitt zur Welt

Besucher müssen sich gedulden

In einer Erklärung bestätigte der Zoo jetzt, dass die kleine „Ruhana“ nun ihrer Mutter übergeben werden konnte: „Im Dezember brachte Orang-Utan-Mama „Jahe“ mit Unterstützung der Tierpflege- und Veterinärteams des Memphis Zoo ein kleines Mädchen zur Welt. Diese Phase der intensiven Fürsorge ist nun erfolgreich abgeschlossen und das Baby wurde wieder mit „Jahe“ vereint.“ Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass Mutter und Tochter zunächst nicht für Besucher zu sehen sein werden – erst wenn beide stark genug sind, dürfen sie ihr Gehege gemeinsam erkunden.