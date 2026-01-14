Sensation in US-Zoo
Orang-Utan-Baby kam per Kaiserschnitt zur Welt
Tierisch süß, dieser kleine Affe. Der Zoo von Memphis feiert die Geburt eines Orang-Utan-Babys. Das Ungewöhnliche daran: „Ruhana“ kam per Kaiserschnitt zur Welt, der bei Menschenaffen extrem selten durchgeführt wird.
Weil eine natürliche Geburt zu risikoreich für Mutter „Jahe“ und ihr ungeborenes Jungtier war, wurde der Kaiserschnitt durchgeführt. Der Memphis Zoo heuerte für den Eingriff ein hoch spezialisiertes medizinisches Team an, das aus erfahrenen Tierärzten, einer Frauenärztin sowie einer Neonatal-Krankenschwester bestand.
Der Zoo veröffentlichte in sozialen Medien auch ein Video von „Jahe“ und ihrem Nachwuchs:
Tierpfleger übernahmen Babypflege nach Operation
Nach dem erfolgreichen Eingriff wurden Mutter und Baby engmaschig überwacht. Während „Jahe“ sich von der Operation erholte, übernahmen die Pfleger vorübergehend die Betreuung von „Ruhana“. Herzerwärmende Aufnahmen von den ersten Tagen nach der Geburt zeigen das flauschige Neugeborene, wie es mit der Flasche gefüttert und liebevoll von den Zoomitarbeitern umsorgt wird.
Besucher müssen sich gedulden
In einer Erklärung bestätigte der Zoo jetzt, dass die kleine „Ruhana“ nun ihrer Mutter übergeben werden konnte: „Im Dezember brachte Orang-Utan-Mama „Jahe“ mit Unterstützung der Tierpflege- und Veterinärteams des Memphis Zoo ein kleines Mädchen zur Welt. Diese Phase der intensiven Fürsorge ist nun erfolgreich abgeschlossen und das Baby wurde wieder mit „Jahe“ vereint.“ Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass Mutter und Tochter zunächst nicht für Besucher zu sehen sein werden – erst wenn beide stark genug sind, dürfen sie ihr Gehege gemeinsam erkunden.
