„Es funktioniert nicht mit Angst vor Fehlern“

„Als ich gegen Omonia aufs Feld gelaufen bin, habe ich die Kulisse erstmals seit Langem wieder genossen. So ehrlich bin ich. Da hatte ich einen Grinser im Gesicht“, gesteht Niklas Hedl. Es war der 11. Dezember in Hütteldorf, für Rapid ging es in der Conference League nur noch um die Ehre – aber der 24-Jährige kehrte ins Tor zurück.