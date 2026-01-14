„Es funktioniert nicht mit Angst vor Fehlern“

Brasiliens Hulk sagte „Ja“ zur Nichte seiner Ex
„Judas‘ Hochzeit“
Vom Dreier-Goalie im Team auf die Bank bei Rapid. Niklas Hedl kämpfte sich aus dem Tief und hat nun Vertrauen und Spaß wiedergefunden. Die „Krone“ traf ihn beim Trainingslager in Spanien zum Gespräch.
„Als ich gegen Omonia aufs Feld gelaufen bin, habe ich die Kulisse erstmals seit Langem wieder genossen. So ehrlich bin ich. Da hatte ich einen Grinser im Gesicht“, gesteht Niklas Hedl. Es war der 11. Dezember in Hütteldorf, für Rapid ging es in der Conference League nur noch um die Ehre – aber der 24-Jährige kehrte ins Tor zurück.
