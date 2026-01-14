Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beim Heimrennen

Italienerin schnappt ÖSV-Speedgirls Doppelsieg weg

Ski Alpin
14.01.2026 11:51
Anna Schilcher musste sich nur hauchdünn geschlagen geben.
Anna Schilcher musste sich nur hauchdünn geschlagen geben.(Bild: GEPA)

Nach dem Debakel der ÖSV-Abfahrerinnen beim Weltcuprennen in Zauchensee am vergangenen Samstag lief es am Mittwoch am Pass Thurn um Welten besser. Bei der ersten von zwei Europacup-Downhill-Entscheidungen verhinderte nur die Italienerin Sara Allemand einen Doppelsieg der rot-weiß-roten Speedgirls.

0 Kommentare

Nachdem das erste Training für die Doppelabfahrt am Pass Thurn im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Tirol am Montag noch wegen Sturm und Schneefalls hatte abgesagt werden müssen und das einzige Training bei schwierigen Bedingungen am Dienstag gefahren wurde, war am Mittwoch angerichtet.

Rot-weiß-rotes Trio voran
Eine Ausgangslage, die von den ÖSV-Damen auch fast perfekt genutzt wurden. Erst markierte die 27-jährige Vorarlbergerin Vanessa Nußbaumer, die mit Nummer drei ins Rennen gegangen war, die Bestzeit. Die hielt bis zur Nummer sieben, ihrer Landsfrau Leonie Zegg. Die Lecherin, die zuletzt in Zauchensee bei ihrem Weltcupdebüt gleich ihren ersten Punkt einfahren konnte, unterbot Nußbaumers Zeit um gleich 0,63 Sekunden. Als direkt danach die kaderlose Steirerin Anna Schilcher nochmals um 52 Hundertstel schneller war, lagen gleich drei ÖSV-Damen in Front.

Lesen Sie auch:
Die Lecherin Leonie Zegg jubelte beim Weltcupdebüt in Zauchensee gleich über ihren ersten Punkt.
Debüt in Zauchensee
„Da ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen“
12.01.2026
Coach Assinger bedient
ÖSV-Debakel in Zauchensee „wie ein 0:5 im Fußball“
10.01.2026
Erster Triumph
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
18.12.2025

Neun Hundertstel fehlten Schilcher
Während Nußbaumer in der Folge noch auf Rang neun zurückfiel, war nur mehr eine Dame schneller als das Duo Schilcher/Zegg. Mit Nummer zwölf gestartet, war die 25-jährige Italienienerin Sara Allemand im Ziel in einer Zeit von 1:34,06 Sekunden um lächerliche neun Hundertstel schneller als die gleichaltrige Schilcher und fixierte damit ihren ersten Europcupasieg.

ÖSV-Doppelführung vor zweiter Abfahrt
Vor der zweiten EC-Abfahrt am Pass Thurn am Donnerstag führt Schilcher, die in St. Moritz die erste Saisonabfahrt gewonnen hatte, in der Abfahrtswertung nun mit 260 Zählern vor Zegg (172) und Sara Thaler (It/146). Die ersten drei der Disziplinenwertung erhalten einen fixen Startplatz für die Weltcupsaison 2026/27. Am Donnerstag wartet eine weitere Abfahrt am Pass Thurn.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SalzburgTirol
ÖSV
Europacup
DoppelsiegWeltcuprennenDebakel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
398.814 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
166.085 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
145.690 mal gelesen
Mehr Ski Alpin
Beim Heimrennen
Italienerin schnappt ÖSV-Speedgirls Doppelsieg weg
Augen zu während Fahrt
Shiffrin verrät: „Hab gehofft, dass es vorbei ist“
ÖSV-Dame scherzt
Schlüssel zum Erfolg? „Haben Rummikub gespielt!“
Nach Kreuzbandriss
ÖSV-Dame Egger: „2:0 für Zauchensee, aber …“
6. Sieg für Shiffrin
Nur US-Girls beim Nightrace besser als ÖSV-Ass

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf