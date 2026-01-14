Italienerin schnappt ÖSV-Speedgirls Doppelsieg weg

Rot-weiß-rotes Trio voran

Eine Ausgangslage, die von den ÖSV-Damen auch fast perfekt genutzt wurden. Erst markierte die 27-jährige Vorarlbergerin Vanessa Nußbaumer, die mit Nummer drei ins Rennen gegangen war, die Bestzeit. Die hielt bis zur Nummer sieben, ihrer Landsfrau Leonie Zegg. Die Lecherin, die zuletzt in Zauchensee bei ihrem Weltcupdebüt gleich ihren ersten Punkt einfahren konnte, unterbot Nußbaumers Zeit um gleich 0,63 Sekunden. Als direkt danach die kaderlose Steirerin Anna Schilcher nochmals um 52 Hundertstel schneller war, lagen gleich drei ÖSV-Damen in Front.