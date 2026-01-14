Italienerin schnappt ÖSV-Speedgirls Doppelsieg weg

Nach dem Debakel der ÖSV-Abfahrerinnen beim Weltcuprennen in Zauchensee am vergangenen Samstag lief es am Mittwoch am Pass Thurn um Welten besser. Bei der ersten von zwei Europacup-Downhill-Entscheidungen verhinderte nur die Italienerin Sara Allemand einen Doppelsieg der rot-weiß-roten Speedgirls.
Nachdem das erste Training für die Doppelabfahrt am Pass Thurn im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Tirol am Montag noch wegen Sturm und Schneefalls hatte abgesagt werden müssen und das einzige Training bei schwierigen Bedingungen am Dienstag gefahren wurde, war am Mittwoch angerichtet.
Rot-weiß-rotes Trio voran
Eine Ausgangslage, die von den ÖSV-Damen auch fast perfekt genutzt wurden. Erst markierte die 27-jährige Vorarlbergerin Vanessa Nußbaumer, die mit Nummer drei ins Rennen gegangen war, die Bestzeit. Die hielt bis zur Nummer sieben, ihrer Landsfrau Leonie Zegg. Die Lecherin, die zuletzt in Zauchensee bei ihrem Weltcupdebüt gleich ihren ersten Punkt einfahren konnte, unterbot Nußbaumers Zeit um gleich 0,63 Sekunden. Als direkt danach die kaderlose Steirerin Anna Schilcher nochmals um 52 Hundertstel schneller war, lagen gleich drei ÖSV-Damen in Front.
Neun Hundertstel fehlten Schilcher
Während Nußbaumer in der Folge noch auf Rang neun zurückfiel, war nur mehr eine Dame schneller als das Duo Schilcher/Zegg. Mit Nummer zwölf gestartet, war die 25-jährige Italienienerin Sara Allemand im Ziel in einer Zeit von 1:34,06 Sekunden um lächerliche neun Hundertstel schneller als die gleichaltrige Schilcher und fixierte damit ihren ersten Europcupasieg.
ÖSV-Doppelführung vor zweiter Abfahrt
Vor der zweiten EC-Abfahrt am Pass Thurn am Donnerstag führt Schilcher, die in St. Moritz die erste Saisonabfahrt gewonnen hatte, in der Abfahrtswertung nun mit 260 Zählern vor Zegg (172) und Sara Thaler (It/146). Die ersten drei der Disziplinenwertung erhalten einen fixen Startplatz für die Weltcupsaison 2026/27. Am Donnerstag wartet eine weitere Abfahrt am Pass Thurn.
