Sturm und GAK wollen Stadion gemeinsam errichten

Gemeinsame GmbH

Man stützt sich beim Projekt „Variante 20.000“ (so die geplante Kapazität), das man auch gemeinsam betreiben und damit Steuern einsparen will, auf relevante Eckpfeiler: Die Finanzierung erfolgt gemeinsam, dazu wird eine gemeinsame Errichter- und Betreibergesellschaft (50 Prozent Sturm, 50 Prozent GAK) gegründet. Das wäre auch in Wien, Linz und Salzburg marktüblich. Dazu soll auch der jährliche Abgang auf die Vereine übergehen. „Dieses Risiko übernehmen wir“, stellte Jauk klar, der nachlegte: „Jetzt sollte das Stadionprojekt nicht mehr an finanziellen Voraussetzungen scheitern.“