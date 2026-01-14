Sturm und GAK wollen Stadion gemeinsam errichten

Viele Redakteure, viele fragende Blicke, viele Gerüchte! Die Szenerie im Medienzentrum Steiermark in der Grazer Innenstadt am Mittwochvormittag kurz zusammengefasst. Sturm und GAK hatten kurzfristig zu einer Pressekonferenz zur Stadion-Thematik geladen. Und aufhorchen lassen.
Sturm-Präsident Christian Jauk und GAK-Boss Rene Ziesler Schulter an Schulter. In diesem Falle nicht nur für Fotos, sondern für einen wahrhaftigen Schulterschluss. „Ein historischer Tag“, wie es Jauk nannte. „Beide Vereine arbeiten an einem gemeinsamen Ziel und das sehr konstruktiv.“
Das Konzept, das erarbeitet wurde und womit man jetzt den Ball zur Stadt Graz und zum Land Steiermark spielt, beihaltet ein Investitionsvolumen von unter 100 Millionen Euro. „Wir gehen von rund 95 Millionen aus“, so Jauk, der damit die zuletzt kolportierten 150 Millionen Euro vom Tisch wischt. Die genaue Aufteilung soll so aussehen: Land Steiermark 37,5 Millionen, Stadt Graz 37,5 Millionen sowie Sturm und GAK gemeinsam 20 Millionen Euro.
Gemeinsame GmbH
Man stützt sich beim Projekt „Variante 20.000“ (so die geplante Kapazität), das man auch gemeinsam betreiben und damit Steuern einsparen will, auf relevante Eckpfeiler: Die Finanzierung erfolgt gemeinsam, dazu wird eine gemeinsame Errichter- und Betreibergesellschaft (50 Prozent Sturm, 50 Prozent GAK) gegründet. Das wäre auch in Wien, Linz und Salzburg marktüblich. Dazu soll auch der jährliche Abgang auf die Vereine übergehen. „Dieses Risiko übernehmen wir“, stellte Jauk klar, der nachlegte: „Jetzt sollte das Stadionprojekt nicht mehr an finanziellen Voraussetzungen scheitern.“
Die Vorstellungen von Sturm und GAK liegen am Tisch – dazu ein gemeinsam erarbeitetes – und wohl zu finanzierendes – Konzept für einen Umbau der 1997 erbauten Arena. Was freilich fehlt: Die Zusagen der Politik.
