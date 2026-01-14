Keine blauen Habsburg-Ritter

Karls Vater, Otto von Habsburg, war ein kluger Mann und engagierter Europa-Politiker. Er war es, der rechtskonservativen Gruppierungen, so auch den Freiheitlichen unter Jörg Haider, auf EU-Ebene die eine oder andere Türe öffnete. Sein Sohn, der nun freiheitliche Mitglieder aus seinem Orden vertreibt, scheint indes mehr nach einem anderen Vorfahren zu kommen, nämlich nach jenem Kaiser Ferdinand, der bis 1848 regierte und den offiziellen Beinamen der „Gütige“ hatte.