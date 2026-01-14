Keine blauen Habsburg-Ritter

Nun hat Karl Habsburg – oder wenn es ihn glücklich macht: „Seine Königliche und Kaiserliche Hoheit“ – in der jährlichen Grundsatzrede, die er als Großmeister des Sankt-Georgs-Ordens, eines traditionalistischen Privatvereins des Hauses Habsburg-Lothringen, zu halten pflegt, ordentlich vom Leder gezogen: Die rechte Fraktion im Europäischen Parlament „Patrioten für Europa“ sei so etwas wie die „fünfte Kolonne Putins“. Deren Vertreter seien „doppelte Hochverräter“, an ihrem Land und an Europa.
EINERSEITS mag der Groll des Kaiserenkels gegenüber den als „Putin-Verstehern“ denunzierten Rechtsparteien verständlich sein, hat er doch in der von den Russen angegriffenen Ukraine private wirtschaftliche Interessen.
ANDERERSEITS verscherzt es sich der Spross des einstigen österreichisch-ungarischen Kaiserhauses ausgerechnet mit den jeweils stärksten politischen Kräften, in Österreich eben mit den Freiheitlichen, wie auch in Ungarn mit der Fidesz des Viktor Orban.
Karls Vater, Otto von Habsburg, war ein kluger Mann und engagierter Europa-Politiker. Er war es, der rechtskonservativen Gruppierungen, so auch den Freiheitlichen unter Jörg Haider, auf EU-Ebene die eine oder andere Türe öffnete. Sein Sohn, der nun freiheitliche Mitglieder aus seinem Orden vertreibt, scheint indes mehr nach einem anderen Vorfahren zu kommen, nämlich nach jenem Kaiser Ferdinand, der bis 1848 regierte und den offiziellen Beinamen der „Gütige“ hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.