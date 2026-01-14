Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Keine blauen Habsburg-Ritter

Kolumnen
14.01.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Nun hat Karl Habsburg – oder wenn es ihn glücklich macht: „Seine Königliche und Kaiserliche Hoheit“ – in der jährlichen Grundsatzrede, die er als Großmeister des Sankt-Georgs-Ordens, eines traditionalistischen Privatvereins des Hauses Habsburg-Lothringen, zu halten pflegt, ordentlich vom Leder gezogen: Die rechte Fraktion im Europäischen Parlament „Patrioten für Europa“ sei so etwas wie die „fünfte Kolonne Putins“. Deren Vertreter seien „doppelte Hochverräter“, an ihrem Land und an Europa.

EINERSEITS mag der Groll des Kaiserenkels gegenüber den als „Putin-Verstehern“ denunzierten Rechtsparteien verständlich sein, hat er doch in der von den Russen angegriffenen Ukraine private wirtschaftliche Interessen.

ANDERERSEITS verscherzt es sich der Spross des einstigen österreichisch-ungarischen Kaiserhauses ausgerechnet mit den jeweils stärksten politischen Kräften, in Österreich eben mit den Freiheitlichen, wie auch in Ungarn mit der Fidesz des Viktor Orban.

Karls Vater, Otto von Habsburg, war ein kluger Mann und engagierter Europa-Politiker. Er war es, der rechtskonservativen Gruppierungen, so auch den Freiheitlichen unter Jörg Haider, auf EU-Ebene die eine oder andere Türe öffnete. Sein Sohn, der nun freiheitliche Mitglieder aus seinem Orden vertreibt, scheint indes mehr nach einem anderen Vorfahren zu kommen, nämlich nach jenem Kaiser Ferdinand, der bis 1848 regierte und den offiziellen Beinamen der „Gütige“ hatte.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
