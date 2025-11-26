Mann erschießt zwei Soldaten beim Weißen Haus

Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte gegenüber Reportern, dass ihn Trump angewiesen hätte, im Zuge der Schießerei 500 zusätzliche Soldaten anzufordern. Der ehemalige Fox-News-Moderator sprach auf den Stufen des Pentagon und bezeichnete die Schießerei als „feige“ und „abscheulich“ und sagte, dass sie „unsere Entschlossenheit, Washington D.C. sicher und schön zu machen, nur noch verstärken würde“.