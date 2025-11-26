Alarm in Washington
Mann erschießt zwei Soldaten beim Weißen Haus
In Washington sind zwei Angehörige der US-Nationalgarde von Schüssen tödlich getroffen worden. Für US-Präsident Donald Trump bestand offenbar keine Gefahr, der Tatort in der Nähe des Weißen Hauses wurde weiträumig abgesperrt. Ein Verdächtiger ist gefasst.
In der Nähe des Regierungssitzes von US-Präsident Donald Trump wurden zwei Militärangehörige erschossen. Der Republikaner teilte zunächst mit, dass die Soldaten „schwer verwundet“ wurden, bevor der Gouverneur von West Virginia bestätigte, dass beide bei dem Angriff gestorben sind. Die zwei Männer gehörten zum Kontingent des Bundesstaates.
„Das Tier“, das für den Angriff verantwortlich sei, hätte schwere Verletzungen erlitten, erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social in einer ersten Reaktion. Dem Vernehmen nach schwebt der Festgenommene aber nicht in Lebensgefahr.
US-Präsident nicht vor Ort
Trump hielt sich während des Vorfalls nicht mehr in der US-Hauptstadt auf. Er war wegen des Feiertags Thanksgiving bereits in Richtung seines Heimatstaates Florida aufgebrochen.
Fernsehbilder zeigten zahllose Einsatzkräfte vor Ort. Der Vorfall ereignete sich offenbar wenige Häuserblocks vom Weißen Haus entfernt.
Die Washingtoner Polizei teilte mit, dass nach dem Schussangriff bereits ein Verdächtiger gefasst worden sei. Videos in sozialen Medien sollen seine Festnahme zeigen. Trump wurde seinem Sprecher zufolge umgehend über den Vorfall informiert. Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine Informationen.
Trump hatte gegen den Willen der Lokalverwaltung den Einsatz von Nationalgardisten im Hauptstadtdistrikt angeordnet. Er begründete dies mit einem Kriminalitätsproblem in der Hauptstadt, was bei zahlreichen Anwohnern für Unverständnis gesorgt hatte.
Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte gegenüber Reportern, dass ihn Trump angewiesen hätte, im Zuge der Schießerei 500 zusätzliche Soldaten anzufordern. Der ehemalige Fox-News-Moderator sprach auf den Stufen des Pentagon und bezeichnete die Schießerei als „feige“ und „abscheulich“ und sagte, dass sie „unsere Entschlossenheit, Washington D.C. sicher und schön zu machen, nur noch verstärken würde“.
Weißes Haus wurde abgeriegelt
Das Weiße Haus wurde zunächst unter eine Alarmstufe namens „Condition Red“ gestellt, die eine potenzielle Lebensgefahr signalisiert, berichtet die „New York Times“. Diese Stufe wurde in der Zwischenzeit auf „Orange“ herabgestuft, was ein „hohes Risiko“, aber nicht unbedingt eine Lebensgefahr bedeutet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.