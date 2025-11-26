Tödlicher Pilz sucht Europas Spitäler heim

Im Grunde genommen sind Pilze nichts Ungewöhnliches – sie sind überall an und in unserem Körper zu finden. Problematisch wird der Befall lediglich bei wenigen Arten, wie beispielsweise Hautpilzen, Hefen und einigen Schimmelpilzen. Candidozyma auris, 2019 in Japan entdeckt, verbreitet sich rasch und kann lebensgefährlich werden. Laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) wurde die Infektion auf unserem Kontinent in Spanien, Griechenland, Italien und Rumänien am häufigsten nachgewiesen.