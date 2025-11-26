Sie ist die neue Leiterin des Volksgruppenbüros

„Unser Auftrag ist klar“, so Polzer-Srienz: „Den Dialog zwischen den Volksgruppen zu verbessern, den Erhalt der slowenischen Sprache zu sichern und die Lage der Kärntner Slowenen zu verbessern.“ Man wolle weiterhin zentrale Anlaufstelle für alle Angehörigen der slowenischen Volksgruppe und „für Landes- und Bundesmitarbeiter, die mit Minderheitenrechten zu tun haben“, sein.

Die Arbeit mit wissenschaftlichen Institutionen werde weitergeführt – Polzer-Srienz, die selbst aus der Wissenschaft kommt, setze auf eine „fachlich und sachlich fundierte“ Arbeitsweise. Außerdem wolle sie das zweisprachige „Rechts- und Verwaltungswörterbuch“ des Büros aktualisieren, damit auch in der Amtssprache Slowenisch Rechtssicherheit geboten werden kann.