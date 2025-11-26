Salzburg unterliegt Graz, Ljubljana wieder Erster

Red Bull Salzburg hat am Mittwochabend in einer sehr torreichen 23. Runde der ICE-Eishockeyliga zu Hause gegen die Graz 99ers 2:5 verloren. Die Steirer bescherten Neo-Trainer Dan Lacroix ein gelungenes Debüt. In Linz vergaben die Black Wings eine 3:1-Führung gegen HCB Südtirol und verloren noch 3:6. Die Vienna Capitals besiegten Fehervar daheim 3:1. Im Spitzenduell holte sich Olimpija Laibach mit einem 6:3 über die Pustertal Wölfe die Tabellenführung zurück.
In Innsbruck gelang den Haien nicht nur das Ende ihrer Negativserie von vier Niederlagen en suite: Die Gastgeber drehten im spektakulärsten Match mit 15 Treffern gegen den Rekordmeister einen 2:4-Rückstand nach dem ersten Abschnitt mit fünf Toren hintereinander zunächst auf 7:4. Auch in der Folge fielen noch viele Tore, der KAC musste sich mit 6:9 beugen. Es war erst die zweite Niederlage für die Rotjacken in der regulären Spielzeit in 17 Spielen seit Anfang Oktober. Die Pioneers Vorarlberg überraschten wieder einmal gegen einen höher eingeschätzten Gegner. Im Heimspiel besiegten sie den zuletzt in guter Form befindlichen Villacher SV mit 5:4.
Nicht weniger als 53 Treffer in einer Runde: Das hat Seltenheitswert. Auf die Tabelle hatten die Ergebnisse mehrfache Auswirkungen. Die Wölfe mussten die Führung an Laibach abgeben, das nun mit einem Punkt Vorsprung führt. Bestes rot-weiß-rotes Team sind nun die Graz 99ers, die den KAC auf Platz drei ablösten. Den Grazern fehlen aber nur noch zwei Zähler auf Ljubljana. Je nach Abschneiden der Wölfe könnten die Grazer mit einem Auswärtssieg in Laibach am Freitag die Tabellenspitze übernehmen. Meister Salzburg blieb weiterhin nur auf dem siebenten Tabellenrang.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.