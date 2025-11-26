Salzburg unterliegt Graz, Ljubljana wieder Erster

In Innsbruck gelang den Haien nicht nur das Ende ihrer Negativserie von vier Niederlagen en suite: Die Gastgeber drehten im spektakulärsten Match mit 15 Treffern gegen den Rekordmeister einen 2:4-Rückstand nach dem ersten Abschnitt mit fünf Toren hintereinander zunächst auf 7:4. Auch in der Folge fielen noch viele Tore, der KAC musste sich mit 6:9 beugen. Es war erst die zweite Niederlage für die Rotjacken in der regulären Spielzeit in 17 Spielen seit Anfang Oktober. Die Pioneers Vorarlberg überraschten wieder einmal gegen einen höher eingeschätzten Gegner. Im Heimspiel besiegten sie den zuletzt in guter Form befindlichen Villacher SV mit 5:4.