Neuer Voest-Campus lockt Lehrlinge ins Mürztal

Nach der Kündigungswelle in Kindberg und Mürzzuschlag gibt es erfreuliche Nachrichten von der Voestalpine. In Kapfenberg wurde der Böhler Campus eröffnet, der 60 Lehrlingen ein Zuhause bietet. Sie werden mit großzügigen Zimmern, Sportmöglichkeiten und Essensangeboten ins Mürztal gelockt.
Großzügige Einzelzimmer, eine Terrasse mit Blick auf das Ausbildungszentrum und ein Fitnessstudio im Erdgeschoss: Lukas Fuka war einer der ersten Lehrlinge, der im August dieses Jahres in die neuen Apartments in Kapfenberg einziehen durfte – jetzt wurde der Campus offiziell eröffnet. „Das Zimmer taugt mir sehr, und als Freundesgruppe spielen wir oft zusammen Fußball“, erklärt der 18-Jährige, der im vierten Lehrjahr für Mechatronik ist.
