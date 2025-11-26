Neuer Voest-Campus lockt Lehrlinge ins Mürztal

Großzügige Einzelzimmer, eine Terrasse mit Blick auf das Ausbildungszentrum und ein Fitnessstudio im Erdgeschoss: Lukas Fuka war einer der ersten Lehrlinge, der im August dieses Jahres in die neuen Apartments in Kapfenberg einziehen durfte – jetzt wurde der Campus offiziell eröffnet. „Das Zimmer taugt mir sehr, und als Freundesgruppe spielen wir oft zusammen Fußball“, erklärt der 18-Jährige, der im vierten Lehrjahr für Mechatronik ist.