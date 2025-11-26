Seit Vorjahr: Mieten in Wien stiegen um 40 Prozent

Die Teuerungen schlagen in der Bundeshauptstadt voll zu. Besonders fürs Wohnen müssen die Bürger tief ins Geldbörserl greifen. Wien erlebt 2025 einen wahren Mieten-Tsunami. Laut einer aktuellen Analyse von ImmoScout24 stiegen die Angebotspreise für Mietwohnungen innerhalb eines Jahres um satte zehn Prozent – auf durchschnittlich 21 Euro pro Quadratmeter. Eine 70-Quadratmeter-Wohnung kostet damit im Schnitt 1471 Euro im Monat.