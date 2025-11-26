Seit Vorjahr: Mieten in Wien stiegen um 40 Prozent

Wien erlebt einen Mietschock, der selbst hart gesottene Wohnungsjäger schlucken lässt: Plus 10 Prozent in nur zwölf Monaten, Spitzenwerte bis 41 Prozent. Ein Bezirk treibt die Preise in ungeahnte Höhen – und zeigt, wie rasant leistbares Wohnen zur Illusion wird. Die „Krone“ weiß, wo es noch halbwegs günstig ist.
Die Teuerungen schlagen in der Bundeshauptstadt voll zu. Besonders fürs Wohnen müssen die Bürger tief ins Geldbörserl greifen. Wien erlebt 2025 einen wahren Mieten-Tsunami. Laut einer aktuellen Analyse von ImmoScout24 stiegen die Angebotspreise für Mietwohnungen innerhalb eines Jahres um satte zehn Prozent – auf durchschnittlich 21 Euro pro Quadratmeter. Eine 70-Quadratmeter-Wohnung kostet damit im Schnitt 1471 Euro im Monat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.