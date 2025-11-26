Obmann in Heim-Affäre: „Zu wenig hingeschaut“

Eines vorweg: Den Bewohnern des Heims St. Martin in Aldrans dürfte es gut gehen. „Davon habe ich mich gerade erst bei einem Geburtstags-Besuch überzeugt“, betont Benedikt Erhard, Bürgermeister von Lans und Obmann des Wohn- und Pflegeheimverbandes im Mittelgebirge.