Handicap und Arbeit? Luft nach oben in Betrieben

Zwar gibt es in Kärnten einige Unternehmen, die Menschen mit Behinderung einstellen, doch sieht Beate Prettner, Landesrätin für Gesundheit und Chancengleichheit, noch Luft nach oben. Denn viele Betriebe haben diesbezüglich noch viele Vorurteile abzulegen. „Es ist wichtig darauf zu achten, was die Menschen können, und an dieser Stelle die Chancen für den Betrieb zu finden“, sagt Landesrat Sebastian Schuschnig. Mit gutem Beispiel geht der Betrieb Stora Enso im Lavanttal voran: