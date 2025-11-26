Für abgemagerte Kuh auf Alm kam jede Hilfe zu spät

Die kraftlose und abgemagerte Kuh, die wochenlang alleine auf einer tief verschneiten Alm zwischen Kärnten und Salzburg unterwegs war, wurde bei der Suche mittels einer Drohne gefunden – tot. Die Hilfsbereitschaft, die nach dem „Krone“-Bericht angeboten wurde, war enorm.
Es sind wahrlich traurige Szenen, die sich am Mittwoch auf der verschneiten Salzburger Rosaninalm, direkt an der Grenze zu Kärnten, abgespielt haben: Nach dem „Krone“-Bericht über eine Kuh, die völlig geschwächt und abgemagert von einem Skitourengeher in diesem Gebiet gesichtet worden war, machte sich das Drohnen-Team des Landes Salzburg sofort auf den Weg dorthin.
