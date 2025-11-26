Für abgemagerte Kuh auf Alm kam jede Hilfe zu spät

Es sind wahrlich traurige Szenen, die sich am Mittwoch auf der verschneiten Salzburger Rosaninalm, direkt an der Grenze zu Kärnten, abgespielt haben: Nach dem „Krone“-Bericht über eine Kuh, die völlig geschwächt und abgemagert von einem Skitourengeher in diesem Gebiet gesichtet worden war, machte sich das Drohnen-Team des Landes Salzburg sofort auf den Weg dorthin.