SOS-Kinderdorf: So soll es jetzt weitergehen

Berichte über Gewalt und systematische Misshandlung von Kindern sowie weitere neue Enthüllungen rund um Gründer Hermann Gmeiner haben SOS-Kinderdorf in den vergangenen Wochen schwer erschüttert. Doch die Organisation zeigt sich kämpferisch und möchte das Vertrauen wieder zurückgewinnen. Die „Krone“ hat nachgefragt, was nun anders werden soll.