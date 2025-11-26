SOS-Kinderdorf: So soll es jetzt weitergehen

Berichte über Gewalt und systematische Misshandlung von Kindern sowie weitere neue Enthüllungen rund um Gründer Hermann Gmeiner haben SOS-Kinderdorf in den vergangenen Wochen schwer erschüttert. Doch die Organisation zeigt sich kämpferisch und möchte das Vertrauen wieder zurückgewinnen. Die „Krone“ hat nachgefragt, was nun anders werden soll.
Es ist ein beispielloser Umbruch bei einer der bekanntesten Kinderhilfsorganisationen des Landes: SOS-Kinderdorf zieht nach historischen Gewaltfällen einen harten Strich und krempelt die gesamte Struktur um. Während heute rund 1800 Kinder und Jugendliche professionell betreut werden, arbeitet die Organisation gleichzeitig ihre Vergangenheit „lückenlos und ohne Tabus auf“, wie es Geschäftsführerin Annemarie Schlack betont. Archive werden geöffnet, Akten geprüft und Betroffene aufgerufen, sich zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.