Fix: Österreich bei WM-Eröffnungsspiel Zuschauer

Schon vor der Auslosung am 5. Dezember steht fest: Österreich wird das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada NICHT bestreiten!
Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni kommenden Jahres in Mexiko City angesetzt. Mit Gastgeberland Mexiko steht ein Team bereits fest. Und welcher weiteren Nation wird die große Ehre zuteil?
Welche Teams infrage kommen
Österreich wird’s jedenfalls nicht sein. Denn Mexiko wird gegen eine Mannschaft aus dem dritten Topf starten, das ÖFB-Team befindet sich in Topf zwei. Als mögliche Gegner kommen Norwegen, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien und Südafrika infrage. Panama kommt als Mitglieds des CONCACAF nicht in die Verlosung.
Für das Eröffnungsspiel kursierten Preise von rund 370 US-Dollar (320 Euro) in der günstigsten Kategorie bis zu etwa 1575 Euro für das teuerste Ticket. Der Mindestlohn in Mexiko liegt bei monatlich 8364 Peso (rund 393 Euro).
