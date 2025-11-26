Fix: Österreich bei WM-Eröffnungsspiel Zuschauer

Welche Teams infrage kommen

Österreich wird’s jedenfalls nicht sein. Denn Mexiko wird gegen eine Mannschaft aus dem dritten Topf starten, das ÖFB-Team befindet sich in Topf zwei. Als mögliche Gegner kommen Norwegen, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien und Südafrika infrage. Panama kommt als Mitglieds des CONCACAF nicht in die Verlosung.