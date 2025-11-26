Vorteilswelt
Das ist der Grund

Fix: Österreich bei WM-Eröffnungsspiel Zuschauer

Fußball International
26.11.2025 21:18
Marcel Sabitzer (li.) und David Alaba
Marcel Sabitzer (li.) und David Alaba(Bild: Mario Urbantschitsch)

Schon vor der Auslosung am 5. Dezember steht fest: Österreich wird das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada NICHT bestreiten!

0 Kommentare

Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni kommenden Jahres in Mexiko City angesetzt. Mit Gastgeberland Mexiko steht ein Team bereits fest. Und welcher weiteren Nation wird die große Ehre zuteil?

Das Eröffnungsspiel findet im altehrwürdigen Aztekenstadion von Mexiko City statt.
Das Eröffnungsspiel findet im altehrwürdigen Aztekenstadion von Mexiko City statt.(Bild: AFP or licensors)

Welche Teams infrage kommen
Österreich wird’s jedenfalls nicht sein. Denn Mexiko wird gegen eine Mannschaft aus dem dritten Topf starten, das ÖFB-Team befindet sich in Topf zwei. Als mögliche Gegner kommen Norwegen, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien und Südafrika infrage. Panama kommt als Mitglieds des CONCACAF nicht in die Verlosung.

Unser Nationalteam wird bei der WM-Auslosung aus Topf zwei gezogen.
Gala am 5. Dezember
Fix: ÖFB-Team bei WM-Auslosung in Topf zwei!
25.11.2025

Für das Eröffnungsspiel kursierten Preise von rund 370 US-Dollar (320 Euro) in der günstigsten Kategorie bis zu etwa 1575 Euro für das teuerste Ticket. Der Mindestlohn in Mexiko liegt bei monatlich 8364 Peso (rund 393 Euro).

Loading

