Startschuss für „Duale Akademie Roadshow“

Wirtschaftskammer Vorarlberg und Unternehmer werben um angehende Maturanten: Wer nach dem Schulabschluss nicht direkt ein Studium beginnen möchten, sollte es mit einer praxisorientierten Ausbildung in einem der Vorarlberger Betriebe versuchen.
Mit der Auftaktveranstaltung am Gymnasium Schillerstraße in Feldkirch ist die „Duale Akademie Roadshow“ der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV) erfolgreich in ihre neue Runde gestartet. Nach der positiven Resonanz im vergangenen Jahr wird das Format heuer deutlich ausgeweitet: Insgesamt neun Schulen nehmen teil – im Vorjahr waren es nur vier. Präsentiert wird die Duale Akademie vor den 7. und 8. Klassen, insgesamt werden über 1500 Schüler erreicht. Stationen der Roadshow sind neben dem Gymnasium Schillerstraße, das BORG Götzis, BORG Egg, BORG Lauterach, Sportgymnasium Dornbirn, BORG Schoren, BG Lustenau, BG Bludenz und BG Gallusstraße.
Einblicke in Ausbildung und Berufsalltag
Ziel ist es, Maturanten frühzeitig eine praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildungsalternative aufzuzeigen. Bei allen Roadshow-Terminen sind insgesamt acht Trainees sowie Vertreter der teilnehmenden Unternehmen vor Ort. Sie treten jeweils zu zweit auf und geben aus erster Hand Einblicke in Ausbildung und Arbeitsalltag. Beteiligt sind die Unternehmen Hilti, Zumtobel, VKW, Blum, Webmed und Dorner. Die Duale Akademie ist ein innovatives Ausbildungsmodell der WKV, das nach der Matura eine verkürzte Lehre in einem Unternehmen ermöglicht. Theoretische Inhalte werden mit Zukunftskompetenzen und internationalen Erfahrungen verbunden.
