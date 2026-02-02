Startschuss für „Duale Akademie Roadshow“

Einblicke in Ausbildung und Berufsalltag

Ziel ist es, Maturanten frühzeitig eine praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildungsalternative aufzuzeigen. Bei allen Roadshow-Terminen sind insgesamt acht Trainees sowie Vertreter der teilnehmenden Unternehmen vor Ort. Sie treten jeweils zu zweit auf und geben aus erster Hand Einblicke in Ausbildung und Arbeitsalltag. Beteiligt sind die Unternehmen Hilti, Zumtobel, VKW, Blum, Webmed und Dorner. Die Duale Akademie ist ein innovatives Ausbildungsmodell der WKV, das nach der Matura eine verkürzte Lehre in einem Unternehmen ermöglicht. Theoretische Inhalte werden mit Zukunftskompetenzen und internationalen Erfahrungen verbunden.