Moosmahdstraße im Umbau zur „Schwammstadt“

Mit dem offiziellen Spatenstich hat die Stadt Dornbirn am Montag den Start eines zentralen innerstädtischen Bauprojekts gesetzt. Die Moosmahdstraße wird in den kommenden zwei Jahren umfassend erneuert.
Seit Montag ist die Durchfahrt durch den Straßenzug nicht mehr möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert, der Durchzugsverkehr wird frühzeitig auf alternative Routen geführt. Die Zufahrt für Anrainer ist auch während der Bauphase weiterhin möglich. Auch die Geschäfte in der Moosmahdstraße sind erreichbar.
In die Jahre gekommenes Kanalsystem
Notwendig sind die Arbeiten, da der Kanal vollständig erneuert werden muss. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch weitere unterirdische Leitungen modernisiert. Ein weiterer Schwerpunkt des Bauprojekts liegt auf dem Umgang mit Regenwasser. Künftig wird Niederschlagswasser in der Moosmahdstraße nicht mehr vollständig in den Kanal abgeleitet, sondern vor Ort aufgenommen und im Boden gespeichert.
Dieses sogenannte „Schwammstadt“-Prinzip entlastet das Kanalnetz bei Starkregen und verbessert gleichzeitig das Mikroklima im Straßenraum. Das gespeicherte Wasser steht unter anderem für Begrünung zur Verfügung und trägt dazu bei, Hitzeperioden im dicht bebauten Stadtgebiet besser abzufedern. Die Bauarbeiten sind auf rund zwei Jahre angelegt und erfolgen abschnittsweise von der Innenstadt in Richtung Stadtrand.
