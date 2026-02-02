Moosmahdstraße im Umbau zur „Schwammstadt“

In die Jahre gekommenes Kanalsystem

Notwendig sind die Arbeiten, da der Kanal vollständig erneuert werden muss. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch weitere unterirdische Leitungen modernisiert. Ein weiterer Schwerpunkt des Bauprojekts liegt auf dem Umgang mit Regenwasser. Künftig wird Niederschlagswasser in der Moosmahdstraße nicht mehr vollständig in den Kanal abgeleitet, sondern vor Ort aufgenommen und im Boden gespeichert.