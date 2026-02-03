Vorteilswelt
Dachstuhlbrand

Ehemaliges Gasthaus stand in Flammen

Vorarlberg
03.02.2026 12:06
Brennendes Gasthaus „Taube“
Brennendes Gasthaus „Taube“(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem nächtlichen Einsatz wurden die Feuerwehren in der Vorarlberger Gemeinde Sulzberg-Thal gerufen: Dort brannte ein ehemaliges Gasthaus. Zum Glück wurde niemand durch den Vorfall verletzt.  

0 Kommentare

In der Nacht auf Dienstag kam es in Sulzberg-Thal kurz nach Mitternacht zu einem Dachstuhlbrand im ehemaligen Gasthaus „Taube“. Das Feuer wurde von einem Autofahrer entdeckt, der daraufhin die Einsatzmannschaften alarmierte. Der Brand konnte von den Feuerwehren gelöscht werden. Das Haus ist unbewohnt, auch zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich glücklicherweise keine Personen im Gebäude.

Der Löscheinsatz in Sulzberg-Thal.
Der Löscheinsatz in Sulzberg-Thal.(Bild: Shourot Maurice)

Während der Löscharbeiten war die L6 für den gesamten Verkehr gesperrt. Am Einsatz beteiligt waren sieben Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden mit insgesamt etwa 150 Personen, zudem zwei Rettungswägen und ein Notarztteam. Auch aus Deutschland rückten Florianis an, um zu helfen. Die Feuerwehr-Teams bekämpften den Brand von beiden Seiten des Gebäudes, zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor.  

Feuerwehr
