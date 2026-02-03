Ehemaliges Gasthaus stand in Flammen

Zu einem nächtlichen Einsatz wurden die Feuerwehren in der Vorarlberger Gemeinde Sulzberg-Thal gerufen: Dort brannte ein ehemaliges Gasthaus. Zum Glück wurde niemand durch den Vorfall verletzt.
In der Nacht auf Dienstag kam es in Sulzberg-Thal kurz nach Mitternacht zu einem Dachstuhlbrand im ehemaligen Gasthaus „Taube“. Das Feuer wurde von einem Autofahrer entdeckt, der daraufhin die Einsatzmannschaften alarmierte. Der Brand konnte von den Feuerwehren gelöscht werden. Das Haus ist unbewohnt, auch zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich glücklicherweise keine Personen im Gebäude.
Während der Löscharbeiten war die L6 für den gesamten Verkehr gesperrt. Am Einsatz beteiligt waren sieben Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden mit insgesamt etwa 150 Personen, zudem zwei Rettungswägen und ein Notarztteam. Auch aus Deutschland rückten Florianis an, um zu helfen. Die Feuerwehr-Teams bekämpften den Brand von beiden Seiten des Gebäudes, zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.