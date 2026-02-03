Ehemaliges Gasthaus stand in Flammen

Während der Löscharbeiten war die L6 für den gesamten Verkehr gesperrt. Am Einsatz beteiligt waren sieben Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden mit insgesamt etwa 150 Personen, zudem zwei Rettungswägen und ein Notarztteam. Auch aus Deutschland rückten Florianis an, um zu helfen. Die Feuerwehr-Teams bekämpften den Brand von beiden Seiten des Gebäudes, zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor.