ÖSV-Speedlady wagt den Sprung aus der Komfortzone

Ärger und Glück

In der vorigen Saison fuhr Ari im Super-G von Beaver Creek auf Rang drei, weitere – angestrebte – Podestplätze blieben ihr aber verwehrt. „Es haben immer wieder ein paar Zehntel gefehlt und das hat mich schon geärgert, dass das nicht so richtig perfekt war. Andererseits muss ich froh sein, dass ich mich bei meinem Sturz in Garmisch nicht schwer verletzt habe“, analysiert Rädler, die im kommenden Olympiawinter einen weiteren Anlauf nehmen will, insbesondere im Super-G, zu einer Podiumsanwärterin in jedem Weltcuprennen zu werden.