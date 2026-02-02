Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Krankheitswelle

Die meisten Bregenzer kehrten ins Training zurück

Vorarlberg
02.02.2026 18:25
Mit Felix Gschossmann hat Coach Andreas Heraf nun zumindest einen Tormann wieder im Training.
Mit Felix Gschossmann hat Coach Andreas Heraf nun zumindest einen Tormann wieder im Training.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Die Krankheitswelle, die SW Bregenz Anfang vergangener Woche voll erwischte, ist überstanden. Wie fit die Rückkehrer sind, muss sich Coach Andreas Heraf aber noch anschauen. Das Testspiel am kommenden Wochenende gegen Imst sollte jedenfalls nicht in Gefahr sein.

0 Kommentare

Die Krankheitswelle, die SW Bregenz vor einer Woche überrollte – gleich 12 Spieler fielen innerhalb von zwei Tagen aus – scheint wieder abgeflacht zu sein. Bei der gestrigen ersten Wocheneinheit war der Kader beinahe wieder vollzählig, einzig Goalie Kilian Kretschmer muss noch das Bett hüten. „Aber auch er sollte in ein paar Tagen wieder zurückkehren. Alle anderen haben sich wieder gesund gemeldet“, berichtet Trainer Andreas Heraf, „es war eine ziemlich schwere Krankheit, aber jetzt sollte das Schlimmste überstanden sein.“

SW-Coach Andreas Heraf musste vergangene Woche mit einem sehr dezimierten Kader trainieren.
SW-Coach Andreas Heraf musste vergangene Woche mit einem sehr dezimierten Kader trainieren.(Bild: GEPA)

Ein Tormann ist da
Vorsicht walten lassen werden die Schwarz-Weißen aber deswegen trotzdem. „Die, die krank waren, werden sich langsam herantasten müssen“, sagt Heraf, der mit Felix Gschossmann nun zumindest wieder einen Keeper auf dem Training hat. Dreiergoalie Tyler Linder ist im Bundesheer, kann deswegen kaum trainieren. Damit steht für Bregenz jetzt wieder eine „normale“ Vorbereitungswoche auf dem Plan, am Samstag wird gegen den Westligisten Imst getestet. „Das Spiel sollte nicht in Gefahr sein“, meint Heraf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 7°
Symbol heiter
Bludenz
-3° / 7°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
-1° / 6°
Symbol heiter
Feldkirch
-2° / 7°
Symbol heiter

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.619 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
104.097 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
92.668 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Vorarlberg
Nach Krankheitswelle
Die meisten Bregenzer kehrten ins Training zurück
Amtsmissbrauch:
Wiederholungsprozess gegen Bürgermeister vertagt
AMS-Zahlen
Immer mehr ältere Vorarlberger sind ohne Job
Altach-Trainer Zaric:
„Wir haben den Gegner nicht gespiegelt“
Praxisnahe Ausbildung
Startschuss für „Duale Akademie Roadshow“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf