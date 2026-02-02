Die meisten Bregenzer kehrten ins Training zurück

Die Krankheitswelle, die SW Bregenz vor einer Woche überrollte – gleich 12 Spieler fielen innerhalb von zwei Tagen aus – scheint wieder abgeflacht zu sein. Bei der gestrigen ersten Wocheneinheit war der Kader beinahe wieder vollzählig, einzig Goalie Kilian Kretschmer muss noch das Bett hüten. „Aber auch er sollte in ein paar Tagen wieder zurückkehren. Alle anderen haben sich wieder gesund gemeldet“, berichtet Trainer Andreas Heraf, „es war eine ziemlich schwere Krankheit, aber jetzt sollte das Schlimmste überstanden sein.“