Die meisten Bregenzer kehrten ins Training zurück

Die Krankheitswelle, die SW Bregenz Anfang vergangener Woche voll erwischte, ist überstanden. Wie fit die Rückkehrer sind, muss sich Coach Andreas Heraf aber noch anschauen. Das Testspiel am kommenden Wochenende gegen Imst sollte jedenfalls nicht in Gefahr sein.
Die Krankheitswelle, die SW Bregenz vor einer Woche überrollte – gleich 12 Spieler fielen innerhalb von zwei Tagen aus – scheint wieder abgeflacht zu sein. Bei der gestrigen ersten Wocheneinheit war der Kader beinahe wieder vollzählig, einzig Goalie Kilian Kretschmer muss noch das Bett hüten. „Aber auch er sollte in ein paar Tagen wieder zurückkehren. Alle anderen haben sich wieder gesund gemeldet“, berichtet Trainer Andreas Heraf, „es war eine ziemlich schwere Krankheit, aber jetzt sollte das Schlimmste überstanden sein.“
Ein Tormann ist da
Vorsicht walten lassen werden die Schwarz-Weißen aber deswegen trotzdem. „Die, die krank waren, werden sich langsam herantasten müssen“, sagt Heraf, der mit Felix Gschossmann nun zumindest wieder einen Keeper auf dem Training hat. Dreiergoalie Tyler Linder ist im Bundesheer, kann deswegen kaum trainieren. Damit steht für Bregenz jetzt wieder eine „normale“ Vorbereitungswoche auf dem Plan, am Samstag wird gegen den Westligisten Imst getestet. „Das Spiel sollte nicht in Gefahr sein“, meint Heraf.
