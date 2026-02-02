Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Altach-Trainer Zaric:

„Wir haben den Gegner nicht gespiegelt“

Vorarlberg
02.02.2026 16:34
Altachs Neo-Trainer Ognjen Zaric feierte gegen Sturm Graz einen perfekten Einstand.
Altachs Neo-Trainer Ognjen Zaric feierte gegen Sturm Graz einen perfekten Einstand.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Beim sensationellen Cup-Erfolg der Altacher über Meister Sturm Graz setzte Neo-Trainer Ognjen Zaric auf die eigenen Qualitäten und sorgte damit für Feierstimmung im Schnabelholz. Jetzt ist der Blick aber schon wieder nach vorn gerichtet.

0 Kommentare

Den Kickern des SCR Altach gelang am Sonntagabend mit dem Aufstieg ins Halbfinale die perfekte Cupüberraschung. „Oh, wie ist das schön“, hallte es nach dem Schlusspfiff durch das Stadionoval. Etwas, das man in Altach lange Jahre vermisst hat. Schon zum vierten Mal in dieser Saison haben die Rheindörfler einen Großen bezwungen: Zweimal Wolfsberg, einmal den LASK – und nun Meister Sturm Graz. Den letzten Sieg gegen einen regierenden Meister gab es übrigens vor knapp sechs Jahren mit einem 3:2 gegen Salzburg, wenige Tage vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Der Erfolg gegen Sturm hat viele Väter. Neo-Trainer Ognjen Zaric gab einen Teil seines Erfolgsgeheimnisses preis: „Wir haben den Gegner nicht gespiegelt, sondern versucht, eigene Lösungen für den Cupfight zu finden. Das ist uns gelungen, die Mannschaft hat den Matchplan sehr gut umgesetzt.“ Dazu brauchte es aber auch die Spieler, von den 17 Akteuren ließ kein einziger aus. Überragender Altacher war wieder einmal Patrick Greil, nicht nur wegen seiner beiden Tore. Der Salzburger war bei fast allen Angriffen Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Ländle-Elf. Die Stabilität von Benedikt Zech ist ohnehin längst bekannt, er hielt die Abwehr über 120 Minuten bis auf zwei Ausnahmen hervorragend zusammen. Mit starkem Spiel und vorbildlichem Einsatz brillierte diesmal auch Mike Bähre. Und auch der Überraschungsmann Yann Massombo, der von Zaric weiter nach vorn gezogen wurde. Sich in toller Manier vier Sitzer erarbeitete. Sein einziges Manko: Er scheiterte ebenso oft am starken Sturm-Keeper Khudyakov.

Mike Bähre zog gegen Sturm geschickt die Fäden.
Mike Bähre zog gegen Sturm geschickt die Fäden.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

„Wir wussten, dass sie müde anreisen und haben sie von der ersten Minute an spüren lassen, dass es schwierig wird, gegen uns zu gewinnen“, resümierte der unterbeschäftigte Keeper Dejan Stojanovic den 3:1-Erfolg. Zech blickte schon wieder nach vorn: „Wir sind gut ins Frühjahr gestartet. Das gibt uns eine breite Brust für das Heimspiel am Sonntag gegen BW Linz.“

Der eingewechselte Mittelstürmer Srdan Hrstic war an beiden Toren in der Verlängerung beteiligt.
Der eingewechselte Mittelstürmer Srdan Hrstic war an beiden Toren in der Verlängerung beteiligt.(Bild: GEPA)

Matchwinner kam spät
Zaric wechselte Ousmane Diawara nach einer halben Stunde aus, weil er im Knie einen Schmerz verspürte. Ebenso wie sein Nachfolger Marlon Mustapha, der noch vor Ende der regulären Spielzeit humpelnd vom Platz ging und durch Srdjan Hrstic ersetzt wurde. Das sollte sich lohnen. Hrstic war an beiden Toren in der Verlängerung entscheidend beteiligt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 7°
Symbol heiter
Bludenz
-3° / 7°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
-1° / 6°
Symbol heiter
Feldkirch
-2° / 7°
Symbol heiter

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.619 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
104.097 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
92.668 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Vorarlberg
Amtsmissbrauch:
Wiederholungsprozess gegen Bürgermeister vertagt
AMS-Zahlen
Immer mehr ältere Vorarlberger sind ohne Job
Altach-Trainer Zaric:
„Wir haben den Gegner nicht gespiegelt“
Praxisnahe Ausbildung
Startschuss für „Duale Akademie Roadshow“
Gegen Alycia Parks
Bitter! Grabher bei Europa-Rückkehr mit Niederlage
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf