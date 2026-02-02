Der Erfolg gegen Sturm hat viele Väter. Neo-Trainer Ognjen Zaric gab einen Teil seines Erfolgsgeheimnisses preis: „Wir haben den Gegner nicht gespiegelt, sondern versucht, eigene Lösungen für den Cupfight zu finden. Das ist uns gelungen, die Mannschaft hat den Matchplan sehr gut umgesetzt.“ Dazu brauchte es aber auch die Spieler, von den 17 Akteuren ließ kein einziger aus. Überragender Altacher war wieder einmal Patrick Greil, nicht nur wegen seiner beiden Tore. Der Salzburger war bei fast allen Angriffen Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Ländle-Elf. Die Stabilität von Benedikt Zech ist ohnehin längst bekannt, er hielt die Abwehr über 120 Minuten bis auf zwei Ausnahmen hervorragend zusammen. Mit starkem Spiel und vorbildlichem Einsatz brillierte diesmal auch Mike Bähre. Und auch der Überraschungsmann Yann Massombo, der von Zaric weiter nach vorn gezogen wurde. Sich in toller Manier vier Sitzer erarbeitete. Sein einziges Manko: Er scheiterte ebenso oft am starken Sturm-Keeper Khudyakov.