Heiße Kurven in Latex

Jessica Simpsons Mega-Dekolleté sorgt für Furore

Star-Style
17.10.2025 10:47
Jessica Simpson sorgte bei der Premiere von Kim Kardashians Serie „All‘s Fair“ für Furore – und ...
Jessica Simpson sorgte bei der Premiere von Kim Kardashians Serie „All‘s Fair“ für Furore – und das lag vor allem an ihren Mega-Kurven!(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Na bumm, bei diesem Look darf aber nichts verrutschen! Jessica Simpson hat bei der „All‘s Fair“-Premiere in Los Angeles das fast Unmögliche geschafft und den Kardashians beinahe den Blitzlichtgewitter-Rang abgelaufen. Bei diesem Kleid aber auch kein Wunder ...

Die Sängerin und Schauspielerin, die Anfang des Jahres ihre Trennung von Ehemann Eric Johnson öffentlich gemacht hatte, legte am roten Teppich in Los Angeles einen wahren Wow-Auftritt hin. Denn Simpson hatte sich für diesen Premieren-Abend ein schwarzes Latex-Kleid ausgesucht, das wohl kaum aufreizender sein hätte können.

Rutsch rüber, Heidi!
Der Fokus lag bei diesem Look nämlich eindeutig auf dem Dekolleté der 45-Jährigen, reichte der Ausschnitt des kessen Kleides doch bis fast zum Bauchnabel hinunter.

Jessica Simpson präsentierte ihr heißes Dekolleté bei der „All‘s Fair“-Premiere.
Jessica Simpson präsentierte ihr heißes Dekolleté bei der „All‘s Fair“-Premiere.(Bild: AP/Richard Shotwell)

In bester Heidi-Klum-Manier ließ Simpson an diesem Abend also ihre Brüste blitzen und lächelte kess in die Kameras der Fotografen.

Simpson sucht „guten Küsser“
Doch das Dekolleté war längst nicht das einzige Highlight dieses Outfits: Ein extralanger Beinschlitz sorgte für weiteres Sexappeal. Zum Hingucker-Kleid kombinierte Simpson schließlich schwarze Sandaletten, mehrere Choker-Ketten sowie eine lange Kette, die ihren Mega-Ausschnitt noch mehr betonte.

In dem hautengen Latexkleid kamen die Kurven der 45-Jährigen perfekt zur Geltung.
In dem hautengen Latexkleid kamen die Kurven der 45-Jährigen perfekt zur Geltung.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Simpson, die ihre lange, blonde Mähne nur am Oberkopf zurückgesteckt hatte, ist aktuell übrigens Single, aber auf der Suche nach einem neuen Mann. Welche Qualitäten dieser haben soll? „Er muss einfach ein sehr guter Küsser sein“, verriet die Sängerin kürzlich.

Kim Kardashian als taffe Scheidungsanwältin
In der Serie „All‘s Fair“, die ab 4. November auf Disney+ zu sehen sein wird, treffen unter anderem Kim Kardashian und Sarah Paulson als Scheidungsanwältinnen aufeinander. 

