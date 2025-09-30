Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sündige Wäsche

Jessica Simpson enthüllt, was sie drunter trägt

Society International
30.09.2025 17:00
Jessica Simpson lüftet ein sexy Geheimnis und verrät, was sie unten drunter trägt.
Jessica Simpson lüftet ein sexy Geheimnis und verrät, was sie unten drunter trägt.(Bild: APA/AFP/Leonardo Munoz)

Jessica Simpson heizt auf ihrem Instagram den Follower ein und verrät: „Wenn ich etwas, das sexy ist, unten drunter trage, dann sind meine Tage und Nächte immer voller geheimer Überraschungen!“ 

0 Kommentare

Die 45-Jährige postete zu dieser heißen Nachricht auch einen verführerischen Schnappschuss, auf dem sie einen schwarzen Spitzen-BH mit passendem Höschen trägt.

„Selbstbewusst und wunderschön“
Die blonde Schönheit verriet schließlich, dass es sich um ein Design ihrer neuen Negligé-Kollektion handelt, die sie in Kooperation mit Walmart auf den Markt bringt.

Auf Instagram veröffentlichte Jessica Simpson ein Bild, in dem sie sich in ihren Dessous präsentiert:

„Jede verdient es, sich selbstbewusst und wunderschön zu finden“, schwärmte Simpson. „Das hier ist eines meiner bestgehüteten Geheimnisse, das ich mit euch allen jetzt teilen will. Hier ist die Poesie meines Kleiderschranks … meine neue Kollektion von Bürstenhaltern und Höschen.“

„Vom Leib gerissen“
Vor einer Woche hatte Simpson im Magazin „People“ enthüllt, dass sie am liebsten Kleider mit Leoparden-Muster zu einem Date trägt. Um mit einem Grinsen (nur halb-ernst) hinzuzufügen: „Hoffentlich wird es mir vom Leib gerissen.“

Lesen Sie auch:
Jessica Simpson sorgt bei den VMAs 2025 für Schock-Auftritt – Fans erkennen sie nicht wieder!
Totalverwandlung
Jessica Simpsons Schock-Auftritt bei den VMAs
08.09.2025
Live auf der Bühne
Jessica Simpson: Peinliche Dekolleté-Panne im TV!
24.07.2025

Jetzt weiß der Glückliche, der Simpson an die Wäsche darf, auch, was ihn bei Jessica untendrunter erwartet …

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
176.829 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
144.172 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
110.134 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1170 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1141 mal kommentiert
Mehr Society International
Sündige Wäsche
Jessica Simpson enthüllt, was sie drunter trägt
Drama um Sohn Rocco
Madonna mit Schock-Beichte: „Lag weinend am Boden“
90er wieder da?
Großes Comeback! Boyzone kehrt auf Bühne zurück
Wilde Geburtstagsparty
Bezos-Gattin machte Sweeney sexy Kurven-Konkurrenz
Warten auf Strafmaß
Staatsanwaltschaft fordert 11 Jahre Haft für Combs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf