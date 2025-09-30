Jessica Simpson enthüllt, was sie drunter trägt

Jessica Simpson heizt auf ihrem Instagram den Follower ein und verrät: „Wenn ich etwas, das sexy ist, unten drunter trage, dann sind meine Tage und Nächte immer voller geheimer Überraschungen!“
Die 45-Jährige postete zu dieser heißen Nachricht auch einen verführerischen Schnappschuss, auf dem sie einen schwarzen Spitzen-BH mit passendem Höschen trägt.
„Selbstbewusst und wunderschön“
Die blonde Schönheit verriet schließlich, dass es sich um ein Design ihrer neuen Negligé-Kollektion handelt, die sie in Kooperation mit Walmart auf den Markt bringt.
Auf Instagram veröffentlichte Jessica Simpson ein Bild, in dem sie sich in ihren Dessous präsentiert:
„Jede verdient es, sich selbstbewusst und wunderschön zu finden“, schwärmte Simpson. „Das hier ist eines meiner bestgehüteten Geheimnisse, das ich mit euch allen jetzt teilen will. Hier ist die Poesie meines Kleiderschranks … meine neue Kollektion von Bürstenhaltern und Höschen.“
„Vom Leib gerissen“
Vor einer Woche hatte Simpson im Magazin „People“ enthüllt, dass sie am liebsten Kleider mit Leoparden-Muster zu einem Date trägt. Um mit einem Grinsen (nur halb-ernst) hinzuzufügen: „Hoffentlich wird es mir vom Leib gerissen.“
Jetzt weiß der Glückliche, der Simpson an die Wäsche darf, auch, was ihn bei Jessica untendrunter erwartet …
