Kult-Skifahrer (44) fordert jetzt die ÖSV-Talente

Generationen-Clash im Ski-Europacup! Am 19. Jänner 2003 sorgte Akira Sasaki für große Aufregung im alpinen Skizirkus. Beim Weltcup-Rennen in Wengen fuhr der Japaner mit Nummer 65 völlig überraschend auf Platz zwei, sammelte erstmals Weltcup-Punkte. Damals war Kärntens Ski-Talent Oscar Heine gerade einmal drei Tage alt. Sein Teamkollege Jakob Eisner noch im Bauch seiner Mutter.