Kult-Skifahrer (44) fordert jetzt die ÖSV-Talente

Als die japanische Ski-Legende Akira Sasaki sein erstes Weltcup-Podium einfuhr, waren seine heutigen Gegner zum Teil noch nicht einmal geboren. Dennoch kennen Kärntens Talente wie Oscar Heine und Jakob Eisner den 44-Jährigen. Während Sasaki auf Olympia hofft, wollen Heine und Eisner im Europacup groß aufzeigen.
Generationen-Clash im Ski-Europacup! Am 19. Jänner 2003 sorgte Akira Sasaki für große Aufregung im alpinen Skizirkus. Beim Weltcup-Rennen in Wengen fuhr der Japaner mit Nummer 65 völlig überraschend auf Platz zwei, sammelte erstmals Weltcup-Punkte. Damals war Kärntens Ski-Talent Oscar Heine gerade einmal drei Tage alt. Sein Teamkollege Jakob Eisner noch im Bauch seiner Mutter.
