Schweiz stimmt über Wehrpflicht für Frauen ab

Knappes Ergebnis erwartet

Abgestimmt wird am 30. November. Laut der ersten, größeren Umfrage der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft vor vier Wochen, wird die Initiative wahrscheinlich „sehr knapp“ scheitern – mit 48 Prozent der Stimmen. „Wobei ich einen Absturz erwarte“, sagt Roten. „Auch, weil die Informationen, die der Bundesrat propagiert, sehr problematisch sind.“ Gegen Aussagen à la „keine echte Gleichstellung“, wie es im Abstimmungsbüchlein (offizielle staatliche Information über die Vorlage, Anm.) stehe. Auch werde behauptet, dass die Initiative eine Militarisierung des Zivildiensts sei. „So haben wir, glaube ich, keine Chance“, erklärt die Vorsitzende des Komitees, die betont, dass man „bis zum 30. November kämpfen“ werde.