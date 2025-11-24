Aufregung um finalen „Stranger Things“-Trailer

Netflix hat einen Trailer für den ersten Teil der finalen fünften Staffel von „Stranger Things“ veröffentlicht. In dem actionreichen Video sieht man, wie die Freundesgruppe gegen Monster aus anderen Dimensionen kämpft.
Fans schrieben in den Kommentaren zu dem Trailer, dass sie die finale Staffel schon herbeisehnen.
Fans entgeistert über neue Stimmen
Einige äußerten sich jedoch irritiert über neue Synchronsprecher in der deutschen Fassung: „Schade, dass genau die wichtigsten Charaktere neue Stimmen bekommen“ oder „Die neuen Stimmen bedeuten für mich schon mal einen Punktabzug“. Netflix bestätigte Kino.de, dass es neue Synchronstimmen für die Charaktere Dustin, Mike, Lucas, Will und Erica gebe.
Hier finden Sie den Trailer eingebunden:
„Nacht-Watching“ ab 2 Uhr früh
Die ersten vier Folgen der Mystery-Serie erscheinen am Donnerstag um 2.00 Uhr in der Nacht. Das heißt für die die eingefleischtesten Fans bei uns, in der Nacht aufzustehen. Die weiteren Folgen erscheinen am 26. Dezember und 1. Jänner.
Für die Kinder der 1980iger gibt es einen ganz besonderen Gaststar in dieser Staffel: Linda Hamilton, die legendäre „Terminator“-Ikone Sarah Connor, wird auch hier als Dr. Kay die Waffen herausholen.
Nach der vierten Staffel aus dem Jahr 2022 geht die Mystery- und Coming-of-Age-Geschichte mit den neuen Folgen zu Ende. Die Serie spielt in den 80er-Jahren in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins, die in der neuen Staffel unter militärischer Quarantäne steht. Die jungen Helden um Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) und Eleven (Millie Bobby Brown) müssen gegen das Böse aus einer unheimlichen Schattenwelt („Upside Down“) kämpfen. Die erste Staffel erschien 2016.
