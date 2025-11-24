Aufregung um finalen „Stranger Things“-Trailer

Nach der vierten Staffel aus dem Jahr 2022 geht die Mystery- und Coming-of-Age-Geschichte mit den neuen Folgen zu Ende. Die Serie spielt in den 80er-Jahren in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins, die in der neuen Staffel unter militärischer Quarantäne steht. Die jungen Helden um Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) und Eleven (Millie Bobby Brown) müssen gegen das Böse aus einer unheimlichen Schattenwelt („Upside Down“) kämpfen. Die erste Staffel erschien 2016.