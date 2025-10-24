Kroatien rüstet auf: Führt Wehrpflicht wieder ein

Verteidigungsminister Ivan Anusic erwähnte in seiner Begründung den russischen Angriffskrieg zwar nicht, sein Ressort hatte die Bemühungen um die Wiedereinführung der Wehrpflicht darum allerdings seit Ausbruch dieses Kriegs verstärkt. Kroatien wolle mit mehr Soldaten auch besser für „die zunehmenden Naturkatastrophen“ und sonstigen Krisen gerüstet sein, hieß es aus dem Verteidigungsministerium.