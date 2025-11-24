Bundesliga-Aufreger: Mega-Sperre wird gefordert!

Grenze überschritten?

„Ich habe selbst häufig gegen Gegner gespielt, die es mit ihrer Gangart übertrieben haben, in gewisser Weise gehört das sicherlich auch zum Kontaktsport Fußball dazu und man muss manchmal einiges aushalten“, meint die Legende, betont jedoch auch: „Eine Grenze ist aber dann überschritten, wenn man ständig die Gesundheit seiner Gegner gefährdet.“